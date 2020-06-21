Стюард ударил журналиста перед матчем «Локомотива» и был уволен

https://static.news.ru/photo/db6ed570-b3cf-11ea-bdc5-fa163e074e61_660.jpg Фото: fclm.ru

Один из стюардов, работающих на матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Локомотивом» и «Оренбургом», перед началом игры ударил журналиста «Спорт-экспресса» Евгения Белоусова.

Врачам пришлось оказать журналисту медицинскую помощь. После этого «Локомотив» выступил с официальным заявлением, отметив, что считает данную ситуацию недопустимой. Стюард принёс личные извинения сотруднику СМИ и был сразу же уволен, сообщает пресс-служба «Локомотива».

Московский клуб выступил с извинениями, отметив, что стюарды не являются сотрудниками «Локомотива», а предоставляются сторонней компанией.

Ранее фанаты московского футбольного клуба «Локомотив» рассказали об акциях протеста на оставшихся матчах в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ). Активные болельщики команды планируют находиться на стадионе только первые 20 минут матчей. Также фанаты отказываются от визуальной поддержки команды, покупок на стадионе, а также отмечают, что вокальная поддержка в это время будет направлена только на корректное выражение мнения о действиях руководства «Локомотива», писал NEWS.ru.