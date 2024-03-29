Стало известно, в каких условиях содержат Промеса в тюрьме De Telegraaf: Промеса побрили налысо и содержат в камере с 15 заключенными

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Квинси Промес

Задержанный в ОАЭ полузащитник «Спартака» Квинси Промес содержится в камере с 15 заключенными, сообщает De Telegraaf. В издании отметили, что голландца побрили налысо.

По сведениям газеты, футболиста разместили в камере, которая рассчитана на шестерых. Он спит на одной из трех двухъярусных кроватей. При этом еще 10 — 20 заключенных спят на полу. В течение для Промесу разрешается выходить из камеры и смотреть телевизор в общем коридоре. Кроме того, допускается прогулка на улице, но занятия спортом запрещены.

Ранее экс-игрок «Спартака» Максим Деменко заявил, что клубу стоит расторгнуть контракт с форвардом Квинси Промесом, которого приговорили в Нидерландах к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде наркотиков. Он признался, что не видит разницы в игре красно‑белых с Промесом или без него.

Промеса арестовали в середине марта в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов. Он находился в ОАЭ на сборах вместе со «Спартаком». Футболист был задержан 29 февраля по подозрению в совершении ДТП с последующим оставлением места происшествия. После задержания спортсмена Амстердам направил запрос о его экстрадиции. В Нидерландах игрока «Спартака» судили за причастность к наркоторговле, а также в связи с нанесением ножевого ранения двоюродному брату на вечеринке.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.