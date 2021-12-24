«Спартак» зимой покинут несколько футболистов

Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков заявил, что зимой клуб планирует осуществить трансферы как на вход, так и на выход. Функционер не стал раскрывать имён, но заверил, что некоторые игроки покинут команду, пишет «Матч ТВ».

Трансферы ещё будут. Раскрывать имён сейчас не буду. По поводу ухода игроков: список футболистов на сборы Ваноли согласует. Не буду комментировать трансферы футболистов на выход, но они будут, — сказал Мележиков.

Он также рассказал, что новоиспечённый главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли спрашивал, каким руководство видит футбол команды. И ему заявили, что хотели бы видеть атакующую игру в исполнении «красно-белых».

После 18 туров «Спартак» имеет в своём активе 23 очка и занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу, уступая 15 баллов лидирующему «Зениту» из Санкт-Петербурга. В то же время в Лиге Европы «красно-белые» заняли первое место в своей группе и квалифицировались в 1/8 финала.

Ранее ветеран московского «Спартака», известный в прошлом голкипер Анзор Кавазашвили выразил мнение, что на данный момент Александр Соболев недостоин места в основе команды. В действиях российского форварда не хватает агрессии.