«Спартак» попросил РФС разъяснить решения арбитра в матче против ЦСКА

https://static.news.ru/photo/27b6299e-f6a4-11ea-953c-fa163e074e61_660.jpg Фото: spartak.com

Решения главного арбитра Сергея Карасёва в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — ЦСКА нуждаются в разъяснении. Об этом заявил генеральный директор «красно-белых» Шамиль Газизов.

Мы просто попросили РФС разъяснить (решения судьи. — NEWS.ru), это ни в коем случае не претензия, — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что претензий к работе судьи не имеет.

Отмечается, что «Спартак» уступил ЦСКА со счётом 1:3. На первой минуте игры жёлтую карточку за фол на вбегавшем в штрафную площадь нападающем «красно-белых» Эсекьеле Понсе получил защитник «армейцев» Вадим Карпов. Также в каждом из таймов в ворота «красно-синих» Карасёв в спорных эпизодах не назначил пенальти, эпизоды просматривались с помощью системы видеоассистента рефери (VAR), работавшие с ней видеоассистент Евгений Турбин и его помощник Антон Аверьянов подтвердили решения главного судьи.

В конце встречи мяч попал в руку полузащитнику ЦСКА Ивану Облякову, после чего момент продолжился и нападающий «армейцев» Чидера Эджуке забил третий мяч в ворота спартаковцев.

Ранее сообщалось, что арбитров Василия Казарцева, Алексея Сухого и Владимира Москалёва отстранили от судейства. Причиной послужили допущенные ими грубые ошибки, повлиявшие на результаты матчей.

Казарцев был главным арбитром на встрече московского «Спартака» и «Сочи», которая закончилась со счётом 2:2. На последних минутах матча им было назначено пенальти в ворота «Спартака», которое было признано ошибочным. Кристиан Нобоа реализовал пенальти и сравнял счёт. Казарцев отстранён от судейства до 10 октября. Затем он сможет обслуживать только матчи второго дивизиона чемпионата России. К работе в РПЛ он сможет вернуться в начале 2021 года, если его работа будет высоко оценена.

Сухой и Москалёв были арбитрами на матче «Ротор» — «Спартак» (0:1). Сухой обслуживал его в качестве главного арбитра, Москалёв — видеоассистента. Ими также ошибочно был назначен пенальти, который был реализован Зелимханом Бакаевым. Обоих арбитров отстранили от судейства на один месяц.

Президент «Спартака» Леонид Федун, будучи крайне возмущённым судейством в матче с «Сочи», пообещал снять московский клуб с розыгрыша чемпионата России. Однако, как писал NEWS.ru, глава РФС уговорил Федуна отказаться от этого решения.