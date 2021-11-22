«Спартак» показал потасовку с игроками «Краснодара» в перерыве матча

Пресс-служба футбольного клуба «Спартак» опубликовала новый ролик на YouTube-канале по итогам выездного матча с «Краснодаром». На видео запечатлён эпизод потасовки с участием футболистов обеих команд. Основной спор развернулся между защитником «Спартака» Андреем Ещенко и полузащитником «Краснодара» Тонни де Вильены. Защитник предъявил своему оппоненту претензии за грубую игру.

На видео показана небольшая потасовка с участием защитника «Спартака» Андрея Ещенко и полузащитника «Краснодара» Тонни де Вильены. Ещенко, скорее всего, недоволен грубой игрой соперника. Защитник начал предъявлять Вильене претензии. Футболистов разняли и не дали конфликту разгореться.

Матч закончился со счётом 2:1 в пользу «Краснодара».

Ранее сообщалось, что консул РФ в Неаполе Винченцо Скьяво рассказал, что матч пятого тура группового этапа Лиги Европы между «Спартаком» и «Наполи» смогут посетить лишь болельщики, проживающие в России. Он выразил сомнение, что иностранные фанаты смогут получить визы на въезд в Россию.