«Спартак» ответил на критику «Краснодара» в адрес судей

https://static.news.ru/photo/1cae119e-16cd-11eb-a8a1-fa163e074e61_660.jpg Шамиль Газизов Фото: fcsm_official/vk.com

Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал заявление своего коллеги из ФК «Краснодар» Владимира Хашига, который раскритиковал работу судейской бригады во главе с Владиславом Безбородовым в матче 12-го тура РПЛ между этими командами.

«Спартак» в гостях одержал победу со счётом 3:1. Хашиг заявил, что «красно-белые» выиграли исключительно благодаря судьям, которые ошибочно засчитали первый гол москвичей и не стали засчитывать «чистый» мяч хозяев. Газизов отреагировал на эмоции Хашига в дипломатичной манере.

Понимаю разочарование Владимира Хашига от результата, но хочу напомнить его же собственные слова после мартовской победы над «Спартаком», — приводит слова Газизова «Спорт-Экспресс».

Весной «Краснодар» в Москве победил «Спартак» со счётом 1:0 при спорном судействе Сергея Лапочкина. Автором единственного гола стал Ари, реализовавший пенальти, а у «Спартака» в концовке был удалён Роман Зобнин.

Судейство не комментирую, а «Краснодар» — молодцы, — сказал тогда Хашиг.

Как писал NEWS.ru, «Спартак» обыграл «Краснодар» и благодаря этому вышел на чистое первое место в турнирной таблице РПЛ. Москвичи обошли «Зенит», который в своём матче дома уступил «Рубину» 1:2.