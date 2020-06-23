Совет директоров «Спартака» сделал заявление в связи с задержаниями фанатов

https://static.news.ru/photo/306818b2-b555-11ea-b04b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Совет директоров московского футбольного клуба «Спартак» сделал заявление в связи с продолжающимися задержаниями фанатов команды из-за действий болельщиков при отправлении «красно-белых» на матч в Тулу, выразив свою обеспокоенность.

Действия болельщиков были направлены на поддержку любимой команды. Яркий перформанс оценили и клуб, и команда. Мы считаем, что подобные действия болельщиков не должны квалифицироваться как хулиганство, — сказано в заявлении, опубликованном на сайте «Спартака».

В клубе отметили, что от действий фанатов никто не пострадал, а перекрытая ими дорога используется в основном только клубом. Совет директоров обратился к правоохранительным органам с просьбой воздержаться от уголовного преследования фанатов.

Силовики возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство» в отношении фанатов. Молодые люди устроили акцию около стадиона «Открытие Арена». Они жгли фаеры и перекрыли дорогу.

Ранее NEWS.ru сообщал, что полиция задержала ещё около 20 фанатов «Спартака». Всего по данному делу полиция задержала порядка 60 человек.