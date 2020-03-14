https://static.news.ru/photo/0196b17e-66bd-11ea-ae35-fa163e074e61_660.jpg Фото: ФК «Краснодар»/vk.com

Футбольный клуб «Сочи» на домашнем стадионе обыграл «Краснодар» со счётом 2:0 в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла без зрителей из-за коронавируса.

Первый мяч на 48-й минуте матча забил полузащитник сочинской команды Кристиан Нобоа. В дополнительное к матчу время счёт удвоил ещё один полузащитник «Сочи» Андрей Мостовой. Лучшим игроком матча был признан нападающий хозяев Александр Кокорин.

На данный момент «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 41 очко. «Сочи» покинул зону вылета, поднявшись на 11-е место и набрав 24 очка.