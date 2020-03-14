https://static.news.ru/photo/95ee7a10-6608-11ea-a431-fa163e074e61_660.jpg Фото: fc-zenit.ru

Петербургский футбольный клуб «Зенит» обыграл «Урал» со счётом 7:1 в домашнем матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

В составе победителей хет-трик оформил нападающий Сердар Азмун (8-я, 15-я и 61-я минуты), два мяча забил Артём Дзюба (12, 72), по разу отличились Малком (27) и Себастьян Дриусси (69). Единственный гол в составе «Урала» с пенальти забил Андрей Панюков (65).

«Зенит» продолжает лидировать в чемпионате России, набрав 50 очков. «Урал» занимает 10-ю строчку в турнирной таблице, имея в активе 25 очков.