СМИ назвали сумму отступных в контракте Гайча с ЦСКА

https://static.news.ru/photo/ace664ca-d189-11ea-9a66-fa163e074e61_660.jpg Адольфо Гайч Фото: Foto Olimpik/Global Look Press

Аргентинский форвард Адольфо Гайч, который пополнит состав московского ЦСКА, получил разрешение на прибытие в Россию. Футболисту перед этим необходимо сдать анализ на коронавирус.

Об этом сообщает TyC Sports. Издание также называет сумму отступных, которая прописана в контракте нападающего с «армейцами». Потенциальному покупателю придётся заплатить за игрока €30 млн.

Зарплата Гайча на новом месте составит около €900 тысяч в год. О подписании предварительного соглашения с ЦСКА стало известно 17 июля 2020 года. В сезоне-2019/2020 форвард провёл 13 матчей во всех турнирах за аргентинский «Сан-Лоренсо» и забил пять голов. В сентябре 2019 года он впервые сыграл за национальную сборную.

Как писал NEWS.ru, после переезда в Москву Гайч намерен выучить русский язык.