СМИ назвали сумму отступных в контракте Гайча с ЦСКА

Аргентинский форвард Адольфо Гайч, который пополнит состав московского ЦСКА, получил разрешение на прибытие в Россию. Футболисту перед этим необходимо сдать анализ на коронавирус.
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Зарплата Гайча на новом месте составит около €900 тысяч в год. О подписании предварительного соглашения с ЦСКА стало известно 17 июля 2020 года. В сезоне-2019/2020 форвард провёл 13 матчей во всех турнирах за аргентинский «Сан-Лоренсо» и забил пять голов. В сентябре 2019 года он впервые сыграл за национальную сборную.
Как писал NEWS.ru, после переезда в Москву Гайч намерен выучить русский язык.
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