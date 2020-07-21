Будущий игрок ЦСКА Гайч планирует выучить русский язык

https://static.news.ru/photo/46acb752-cb96-11ea-94dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Аргентинский футболист Адольфо Хулиан Гайч, который начнёт выступать за российский футбольный клуб ЦСКА, заявил о намерении выучить русский язык.

Это сложный язык. Я уже заметил, что все футболисты в ЦСКА — европейцы. В команде нет испаноговорящих. Я думаю нанять репетитора по русскому языку. Он мне понадобится, несмотря на то что я владею английским, — цитирует его издание Jogo Bonito.

Зарплата Гайча на новом месте составит около €900 тысяч в год. О подписании предварительного соглашения с футбольным клубом стало известно 17 июля 2020 года.

Как информировал NEWS.ru, защитника московского «Спартака» Андрея Ещенко дисквалифицировали на три матча Кубка России, ему выписан штраф в 50 тысяч рублей.