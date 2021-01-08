СМИ: игрок ПСВ Хендрикс перешёл в «Спартак»

https://static.news.ru/photo/8ea7fc32-5292-11eb-bc30-fa163e074e61_660.jpg Йоррит Хендрикс Фото: Joep Leenen/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

25-летний нидерландский опорный полузащитник Йоррит Хендрикс продолжит карьеру в московском «Спартаке».

ПСВ и «красно-белые» достигли договорённости о переходе футболиста, о чём будет сообщено в понедельник. Издание Voetbal International подчёркивает, что на воскресный матч против «Аякса» игрок уже не попал в заявку.

Хендрикс не слишком силён в атакующих действиях, но может хорошо цепляться за мяч и обладает хорошим пасом, подчёркивают журналисты.

Как писал NEWS.ru, грозненский футбольный клуб «Ахмат» хочет выкупить арендованных у «Спартака» игроков Артёма Тимофеева и Георгия Мелкадзе, поскольку положительно оценивает игру этих футболистов. Об этом заявил гендиректор грозненского клуба Ахмед Айдамиров. Тимофеев и Мелкадзе перешли на правах аренды в «Ахмат» в августе 2020 года. Срок их арендных соглашений заканчивается в конце этого сезона.

Тимофеев является воспитанником саратовского «Сокола». С 2013 года начал выступать за основной состав «Спартака». За московскую команду провёл в общей сложности 32 матча, забил один гол и сделал одну результативную передачу. Мелкадзе — воспитанник «Спартака». В составе основной команды клуба он дебютировал в 2015 году. Всего за «красно-белых» он провёл 22 матча.