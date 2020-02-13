https://static.news.ru/photo/5b92fd52-4e5f-11ea-8b9d-fa163e074e61_660.jpg Валерий Бутенко Фото: rusteam.permian.ru

На 79-м году жизни скончался известный советский футбольный арбитр Валерий Бутенко, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Бутенко 13 раз входил в десятку лучших арбитров сезона. Один из лучших судей страны в 1980-е годы.

Арбитром ФИФА стал в 1981 году и провёл свыше 50 международных матчей сборных и клубных команд. Обслуживал матчи чемпионатов мира (1986, 1990) и Европы (1986, 1990).

Бутенко награждён памятной золотой медалью за обслуживание более 100 матчей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что на 78-м году жизни умер в Москве чемпион СССР Валерий Рейнгольд. Ему было 77 лет.