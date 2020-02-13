На 79-м году жизни скончался известный советский футбольный арбитр Валерий Бутенко, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
Бутенко 13 раз входил в десятку лучших арбитров сезона. Один из лучших судей страны в 1980-е годы.
Арбитром ФИФА стал в 1981 году и провёл свыше 50 международных матчей сборных и клубных команд. Обслуживал матчи чемпионатов мира (1986, 1990) и Европы (1986, 1990).
Бутенко награждён памятной золотой медалью за обслуживание более 100 матчей.
Ранее NEWS.ru сообщал, что на 78-м году жизни умер в Москве чемпион СССР Валерий Рейнгольд. Ему было 77 лет.
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