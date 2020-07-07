Широков отреагировал на отставку Цорна с поста гендиректора «Спартака»

https://static.news.ru/photo/6bab498c-c04d-11ea-8b3e-fa163e074e61_660.jpg Роман Широков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Широков прокомментировал решение совета директоров команды прекратить сотрудничество с генеральным директором Томасом Цорном.

Если руководство так решило, значит это правильно и были веские причины, учитывая, что до конца сезона ещё есть игры, — сказал Широков корреспонденту NEWS.ru.

«Спартак» после 26 туров Российской премьер-лиги сезона-2019/20 занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 32 очка. Также команда дошла до полуфинала Кубка России, где сыграет с «Зенитом».

33-летний Цорн был назначен генеральным директором «Спартака» в мае 2109 года. Совет директоров клуба в апреле прошлого года удовлетворил просьбы вице-президента Наиля Измайлова и спортивного директора клуба Сергея Родионова об освобождении от должностей по окончании нынешнего сезона, писал NEWS.ru.