«Севилья» вышла в финал Лиги Европы

https://static.news.ru/photo/21a61eb4-e002-11ea-9f8f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Federico Gambarini/dpa/Global Look Press

«Севилья» в полуфинале Лиги Европы одержала волевую победу над «Манчестер Юнайтед» (2:1).

Из-за коронавируса плей-офф Лиги Европы и Лиги чемпионов проходили в новом формате: финал восьми. В частности, клубы, вышедшие в четвертьфинал Лиги Европы, играли оставшиеся поединки в Германии. Противостояния проходили в одноматчевом формате.

Второй финалист будет определён 17 августа в паре «Интер» (Милан) — «Шахтёр» (Донецк).

Ранее NEWS.ru сообщал, что футбольный клуб «Краснодар» в новом сезоне Лиги чемпионов примет старт с последнего, четвёртого раунда квалификации, а не с третьего, как предполагалось по регламенту. Подарок кубанской команде сделали победители четвертьфиналов Лиги Европы — 2019/20. Выиграть данный турнир теперь могут «Интер», «Манчестер Юнайтед», «Севилья» и «Шахтёр», а все эти клубы уже обеспечили себе участие в Лиге чемпионов — 2020/21.