«Севилья» вышла в финал Лиги Европы

«Севилья» в полуфинале Лиги Европы одержала волевую победу над «Манчестер Юнайтед» (2:1).
Из-за коронавируса плей-офф Лиги Европы и Лиги чемпионов проходили в новом формате: финал восьми. В частности, клубы, вышедшие в четвертьфинал Лиги Европы, играли оставшиеся поединки в Германии. Противостояния проходили в одноматчевом формате.
Второй финалист будет определён 17 августа в паре «Интер» (Милан) — «Шахтёр» (Донецк).
Ранее NEWS.ru сообщал, что футбольный клуб «Краснодар» в новом сезоне Лиги чемпионов примет старт с последнего, четвёртого раунда квалификации, а не с третьего, как предполагалось по регламенту. Подарок кубанской команде сделали победители четвертьфиналов Лиги Европы — 2019/20. Выиграть данный турнир теперь могут «Интер», «Манчестер Юнайтед», «Севилья» и «Шахтёр», а все эти клубы уже обеспечили себе участие в Лиге чемпионов — 2020/21.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен