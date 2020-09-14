Семак: утратили интенсивность и позволили сопернику перехватить инициативу

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Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак прокомментировал победу над тульским «Арсеналом» (3:1) в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Хороший первый тайм в нашем исполнении, надёжно играли в обороне и неплохо в атаке. Во втором утратили интенсивность, позволили сопернику перехватить инициативу. Хорошо, что смогли забить третий мяч и спокойно завершили этот матч, — сказал Семак журналистам.

Специалист считает, что футболистов «Зенита» расслабило преимущество после первого тайма, поэтому хозяева пропустили один мяч.

Я думаю, это психология, потому что в первом тайме хорошо играли, это расслабляет. Соперник стал играл лучше, более активно, это привело к тому, что на определённом отрезке времени мы стали играть хуже, — добавил Семак.

Тренер петербуржцев также рассказал, что полузащитник команды Леон Мусаев много пропустил и сейчас занимается по индивидуальной программе. Футболист должен быть готов к следующему туру.

Руководство питерского клуба заинтересовано в приобретении бывшего полузащитника московского «Локомотива» португальца Жоау Мариу, писал ранее NEWS.ru.