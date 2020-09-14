Роман Широков стал фигурантом уголовного дела

https://static.news.ru/photo/343a2006-f732-11ea-9112-fa163e074e61_660.jpg Роман Широков Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Уголовное дело возбудила полиция против российского футболиста Романа Широкова. Экс-капитана сборной России подозревают в умышленном причинении лёгкого вреда здоровью.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza. По его данным, дело возбуждено по статье 115 УК РФ (умышленное причинение лёгкого вреда здоровью). По ней спортсмену грозят исправительные работы или даже тюремное заключение.

Инцидент произошёл 10 августа: в ходе матча любительского турнира арбитр Никита Данченков показал Широкову красную карточку. В ответ футболист начал угрожать судье, после чего напал на него, повалил на землю и ударил ногой. В результате мужчину госпитализировали, медики наложили ему несколько швов. Сам Данченков потребовал, чтобы действия Широкова квалифицировали как покушение на убийство.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Российский футбольный союз (РФС) назвал недопустимыми действия бывшего футболиста сборной России Романа Широкова, который во время матча любительских команд избил арбитра Никиту Данченкова.