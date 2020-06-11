РФС завершил процедуру получения выплат для школ, подготовивших Головина

https://static.news.ru/photo/1738aa22-abc9-11ea-8930-fa163e074e61_660.jpg Александр Головин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский футбольный союз (РФС) завершил процедуру получения солидарных выплат для клубов и спортивных организаций, которые принимали участие в подготовке полузащитника «Монако» и сборной России Александра Головина.

Средства от трансфера в «Монако» в 2018 году предназначены для двух детско-юношеских школ: МБУДО ДЮСШ города Осинники и МБОУ ДОД ДЮСШ Ленинска-Кузнецкого, сообщает пресс-служба РФС.

В данный момент проходит обсуждение вариантов эффективного использования полученных средств для развития футбола в регионе, в том числе в родном городе футболиста — Калтане.

Головин перешел в «Монако» в июле 2018 года из московского ЦСКА. Сумма трансфера игрока, по данным Transfermarkt, составила €30 млн. В марте Головин продлил контракт с «Монако» до 2024 года.

Ранее NEWS.ru писал, что американское издание The Score назвало российского полузащитника Александра Головина самым динамично развивающимся игроком чемпионата Франции (Ligue 1) — одного из пяти главных европейских первенств.