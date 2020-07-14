РФС оштрафовал футбольные клубы на 1,5 миллиона по итогам 28-го тура РПЛ

https://static.news.ru/photo/60706f82-c5e0-11ea-b573-fa163e074e61_660.jpg Фото: ФК «Арсенал» Тула/vk.com

На заседании Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (РФС) было принято решение оштрафовать клубы в общей сложности более чем на полтора миллиона рублей по итогам матчей 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Основной «статьёй расходов» стало нарушение регламента возобновления РПЛ. За это «Арсенал» был оштрафован на 250 тысяч рублей, а полузащитник тульской команды Валерий Громыко лично на 100 тысяч. Команда «Сочи» также оштрафована на 250 тысяч, «Локомотив» — на 150 тысяч, «Ростов» — на 50 тысяч, ЦСКА — на 250 тысяч, «Динамо» — на 200 тысяч, а главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий — на 100 тысяч рублей, сообщает пресс-служба РФС.

Также «Сочи» была оштрафована за неправомерные действия зрителей и скандирование ими оскорбительных выражений на 45 тысяч рублей, ЦСКА — за шесть жёлтых карточек, полученных футболистами, на 100 тысяч, а помощник главного тренера «Спартака» Андреас Хинкел оштрафован на 10 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны. Помимо этого футболист «Динамо» Заурбек Плиев дисквалифицирован на два матча РПЛ за умышленный толчок соперника во время матча.

Ранее NEWS.ru сообщал, что на ближайшем совещании клубов РПЛ будет рассмотрено предложение общероссийского профсоюза футболистов по созданию фонда помощи клубам, попавшим в сложную финансовую ситуацию. Функция фонда будет состоять в том, чтобы не допустить снятия клубов с соревнований по ходу сезона и сохранить целостность турнира в случае больших финансовых проблем, а также иметь возможность частично компенсировать задолженности работникам уже обанкротившихся клубов.