«Реал» принял радикальное решение перед финалом Кубка Испании Мадридский «Реал» отменил тренировку перед финалом Кубка Испании по футболу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мадридский «Реал» отменил тренировку перед финальным матчем Кубка Испании по футболу, сообщает пресс-служба Королевской испанской футбольной федерации. Кроме того, не состоится и обещанная пресс-конференция с участием журналистов.

Причины для принятия такого решения не озвучиваются. В финале «Реал» встретится с «Барселоной». Встреча пройдет на территории Севильи 26 апреля.

Руководство «Реала», как отметили фанаты, в принципе ведет себя достаточно нервно перед финальным матчем. Оно уже раскритиковало главного арбитра игры Бургоса Бенгоэчеа, которого назначили на важную роль накануне. Считается, что судья уже допускал ошибки в пользу соперников мадридской команды.

Ранее определились все полуфиналисты Лиги Европы сезона-2024/25. По результатам предыдущих игр, ими стали команды «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Атлетик» и «Буде-Глимт». Полуфинальные матчи пройдут 1 и 8 мая. «Тоттенхэм» сыграет с «Буде-Глимтом», а «Атлетик» — с «Манчестер Юнайтед». Финальный матч Лиги Европы в 2025 году состоится в Испании на стадионе «Атлетика». Действующим победителем турнира является итальянская «Аталанта».