Путин про интимное видео Дзюбы: не смотрел, а для него это хороший урок

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Российский теннисист Евгений Кафельников отреагировал на новость о том, что главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Доменико Тедеско не будет продлевать свой контракт. Так, соглашение наставника истекает летом 2021 года.

Тедеско в «Спартаке» не ценили. Он выжимал максимум из возможностей, которые ему были предоставлены, это факт. Выше головы с таким подбором игроков и его уровнем не прыгнешь, — отметил Кафельников,...