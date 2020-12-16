Путин про интимное видео Дзюбы: не смотрел, а для него это хороший урок

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос про интимное видео нападающего футбольного клуба «Зенит» Артёма Дзюбы.
Пускай сам разбирается со своими связями, со своими личными делами, но влезать в личную жизнь, конечно, это недостойно нормального общества. Ясно, что, к сожалению, это всегда будет, и для публичных людей, а он всё-таки человек публичный, это было неизбежно. Но для него и для людей, которые живут такой публичной жизнью, это хороший урок. Имейте это в виду. Должно ли это отражаться на профессиональной деятельности? Конечно, нет, — сказал он.
Также Путин заявил, что он не смотрел видео с Дзюбой.
Я не смотрел это видео, — сказал он.
Ранее Артём Дзюба не был вызван в состав национальной команды после появления в Сети интимного видео с его участием. При этом Станислав Черчесов заявил, что футболисту пошёл на пользу невызов в сборную на заключительные матчи Лиги наций и товарищескую встречу с командой Молдавии.