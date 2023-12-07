«Пусть извиняется, выше Яшина только бог»: Кавазашвили оценил слова Гинера Бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили раскритиковал президента ЦСКА

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Анзор Кавазашвили

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев не находится на одном уровне с Львом Яшиным и Ринатом Дасаевым, заявил NEWS.ru экс-голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили. Он выразил несогласие с мнением президента ЦСКА Евгения Гинера, который поставил Акинфеева выше Яшина и Дасаева.

Нужно разделить выражение Гинера на две части. Первое — личное отношение Гинера к Акинфееву. Я уважаю его приверженность к человеческим отношениям, к мальчику Игорю, когда он совсем молодым вратарем стал основным в составе ЦСКА и затем долгие годы оставался незаменимым в сборной России. И до сих пор остается номером один в армейском клубе, за что его президент команды любит. Но Гинер является высоким чиновником, и когда он несет в массы какое-то сравнение одного с другим, то он должен очень хорошо знать историю, — сказал Кавазашвили.

Бывший голкипер сборной СССР отметил, что голкипер «Динамо» Лев Яшин останется навсегда величайшим мировым спортсменом. И это признание «невозможно перечеркнуть», как минимум потому, что он стал «единственным вратарем в мире, который получил Золотой мяч».

Выше Яшина никто из вратарей не может быть. Выше него может быть только бог, — считает бывший футболист.

По его словам, Гинер «превознес Игоря, в чем допустил огромную ошибку». Более того, он отметил, что сравнивать Акинфеева с Дасаевым так же невозможно, как и с Яшиным.

Дасаев был признан лучшим вратарем мира. Давайте сейчас обратимся вместе с к Гинеру и скажем: «Назовите, пожалуйста, хоть одно спортивную организую: ФИФА, МОК, УЕФА, которые бы могли признать Акинфеева, нашего классного человека и любимого нами вратаря, выше Яшина и Дасаева». Нигде вы этого не найдете. Пускай Гинер извиняется в своем следующем выступлении. Пускай скажет, что Игорь — величайший человек для болельщиков ЦСКА и клуба. Все с этим согласятся, — считает эксперт.

При этом Кавазашвили отметил, что Акинфеев «сделал для ЦСКА очень много» и готов дать в его адрес самые лестные оценки. Однако, на его взгляд, «это не говорит, что он превзошел своим мастерством Яшина и Дасаева».

Ранее глава ЦСКА Евгений Гинер заявил в интервью «Спорт-Экспрессу», что Игорь Акинфеев превзошел всех звездных вратарей страны, поставил все рекорды и переплюнул голкиперов, включая Яшина и Дасаева.

Акинфеев сыграл за ЦСКА 754 матча. Вместе с армейским клубом вратарь стал шестикратным чемпионом России, семикратным обладателем Кубка России и Суперкубка России. В составе национальной сборной России футболист провел 111 игр. В 2018 году на домашнем чемпионате мира Акинфеев вместе с командой дошел до 1/4 финала турнира.

Ранее бывший тренер «Спартака» Олег Романцев выступил за продажу алкоголя на стадионах. По его мнению, если разрешают проводить матчи в минусовую температуру, то стоит позволить зрителям «выпить рюмочку» во время игры.