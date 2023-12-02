Легендарный тренер «Спартака» предложил разрешить водку на стадионах Романцев выступил за продажу алкоголя на стадионах

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Олег Романцев

Легендарный футбольный тренер «Спартака» Москва Олег Романцев в разговоре с порталом «Чемпионат.com» выступил за продажу алкоголя на стадионах. По его мнению, если разрешают проводить матчи в минусовую температуру, то стоит разрешить зрителям «выпить рюмочку» во время игры.

Раз вы придумали, что в минус десять можно играть, то можно и придумать, что можно на трибуне рюмочку водки выпить, — заявил специалист.

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран также отмечал, что в России необходимо разрешить продажу на стадионах слабоалкогольных напитков, таких как пиво. Он поддержал предложение депутатов и подчеркнул, что для клубов это станет дополнительным способом заработать денег и финансово укрепить команду. Кроме того, по его мнению, болельщики имеют право отдохнуть после работы.

По его словам, отсутствие пива на стадионах никак не влияет на наличие пьяных болельщиков. В первую очередь запрет ограничивает тех, кто просто хотел бы расслабиться за просмотром футбола. Юран уверен, что при желании можно «прийти на игру уже поддатым». Он отметил, что именно из-за таких фанатов и были введены запреты и Fan ID.

Государственная дума ранее одобрила снятие запрета на продажу пива на стадионах. Депутаты рекомендовали ускорить внесение поправок. Ограничения были введены из-за многочисленных случаев нарушения порядка на стадионах.