Неймар Неймар Фото: Philippe LECOEUR/www.imago-images.de/Global Look Press

Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» хочет расстаться с нападающим Неймаром и предложил трём клубам арендовать бразильца.

Как сообщает Sport.es, в список этих команд вошли испанский «Реал», итальянский «Ювентус» и английский «Манчестер Юнайтед».

Неймар перешёл в ПСЖ в 2017 году из «Барселоны» за €222 млн, став самым дорогим футболистом в истории. В прошлом сезоне бразилец забил 23 гола и отдал 13 результативных передач в 28 матчах.

Ранее ПСЖ лишил Неймара премии в размере €5 млн, писал News.ru.

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