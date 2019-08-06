Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» хочет расстаться с нападающим Неймаром и предложил трём клубам арендовать бразильца.
Как сообщает Sport.es, в список этих команд вошли испанский «Реал», итальянский «Ювентус» и английский «Манчестер Юнайтед».
Неймар перешёл в ПСЖ в 2017 году из «Барселоны» за €222 млн, став самым дорогим футболистом в истории. В прошлом сезоне бразилец забил 23 гола и отдал 13 результативных передач в 28 матчах.
Ранее ПСЖ лишил Неймара премии в размере €5 млн, писал News.ru.