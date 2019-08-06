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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов, отвечая на вопрос, может ли он возглавить какой-нибудь клуб, заявил, что всегда всё возможно.

Возможно всегда всё, главное, хотим мы этого или нет и принесёт ли это кому-то пользу. Каждый занимается своим делом. Сейчас я являюсь главным тренером сборной России, — сказал Черчесов в...