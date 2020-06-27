После ЧМ-2018 по футболу в России остались более двух тысяч иностранцев

https://static.news.ru/photo/3cf11268-b97a-11ea-8366-fa163e074e61_660.jpg Фото: NEWS.ru

Статс-секретарь Евгений Иванов сообщил о том, что более двух тысяч иностранцев, которые въехали в страну по паспорту болельщика до сих пор не покинули страну. Они приезжали на чемпионат мира по футболу в 2018 году.

По данным правоохранительных органов, Россию до сих пор не покинули более 2 тысяч иностранцев, которые въехали в страну в 2018 году без виз по паспортам болельщиков чемпионата мира по футболу. Сейчас они по факту являются нелегальными мигрантами, — цитирует его «Коммерсант».

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала фильм, который посвящён чемпионату мира 2018 года в России. Его разместили на YouTube. Он длится 1 час 19 минут. Также федерация признала чемпионат лучшим в истории турниров.

NEWS.ru писал ранее, что художник из Иордании Омар Момани описал выступление сборной России по футболу на чемпионате мира 2018 года в виде комиксов.