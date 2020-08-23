Полиция задержала в Париже около 150 человек после финала ЛЧ

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Французские силовики задержали почти 150 участников беспорядков, начавшихся в Париже во время финального матча футбольной Лиги чемпионов в Лиссабоне (Португалия) и после завершения встречи, в которой «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) уступил мюнхенской «Баварии».

Во время и после финала ЛЧ стражи порядка задержали 148 человек, в частности за вандализм, насилие и бросание в правоохранителей разных предметов. Силовики также выписали 404 штрафа за отсутствие маски в зонах, где её ношение обязательно, — передаёт ТАСС со ссылкой на префектуру полиции французской столицы.

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен также рассказал о жестокости некоторых нарушителей правопорядка.

16 сотрудников правоохранительных органов ранены, нападению подверглись 12 магазинов, 15 автомобилей повреждены, — написал руководитель ведомства на своей странице в социальной сети Twitter.

La sauvagerie de certains dÃ©linquants cette nuit : 16 agents des forces de lâordre blessÃ©s, 12 magasins attaquÃ©s, une quinzaine de vÃ©hicules dÃ©gradÃ©s. Merci aux force de lâordre de leurs interventions : 148 interpellations dont 108 gardes a vue Ã la disposition de la justice. — GÃ©rald DARMANIN (@GDarmanin) August 24, 2020

По его словам, 108 из 148 задержанных до сих пор остаются под стражей. Футбольные фанаты начали нарушать закон ещё до финального свистка. Столкновения болельщиков зафиксировали у парижского стадиона «Парк де Пренс», где велась трансляция финала ЛЧ.

После матча гражданам предоставили право собраться на Елисейских полях, где, по распоряжению силовиков, вечером перекрыли движение. Некоторые поклонники уступившего клуба решили прорываться через оцепление около площади генерала Шарля де Голля, из-за чего полицейским пришлось применить слезоточивый газ, а потом разогнать агрессивных людей.

Немецкий клуб «Бавария» (Мюнхен) обыграл французскую команду «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов со счётом 1:0.

Игра прошла в Лиссабоне на стадионе «Да Луш». Мюнхенский клуб победил в турнире в шестой раз. Единственный мяч в матче на 59-й минуте встречи забил воспитанник «ПСЖ» Кинглси Коман.

Таким образом, «Бавария» догнала «Ливерпуль» по числу побед в Лиге чемпионов, немецкий и английский клубы делят третье место. «Милан» побеждал семь раз, мадридский «Реал» — 13.

Как писал NEWS.ru ранее, власти Парижа сообщили о нападении футбольных хулиганов на полицию у стадиона «Парк де Пренс». На нём транслировался финальный матч Лиги чемпионов между «Пари Сен-Жермен» и «Баварией».