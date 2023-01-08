Олимпийский чемпион по футболу умер в возрасте 40 лет Умер олимпийский чемпион и бывший футболист ПСЖ Модест М'Бами

Фото: PSG.fr

В возрасте 40 лет скончался бывший полузащитник сборной Камеруна по футболу Модест М’Бами. Об этом сообщила пресс-служба французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен». По имеющимся данным, причиной смерти стал сердечный приступ.

ПСЖ с глубокой грустью узнал о сегодняшней кончине нашего бывшего игрока Модеста М’Бами. Клуб выражает искренние соболезнования его семье и близким, — говорится в сообщении.

М’Бами выступал за ПСЖ с 2003 по 2006 годы, дважды в составе клуба став обладателем Кубка Франции. Также за время карьеры он играл во французских клубах «Седан», «Гавр», «Марсель», выступал за испанскую «Альмерию», китайские клубы «Далянь Аэрбин» и «Чанчунь Ятай», саудовский «Аль-Иттихад» и колумбийский «Мильонарис».

В составе сборной Камеруна М’Бами стал олимпийским чемпионом (2000), серебряным призером Кубка конфедераций (2003) и Кубка африканских наций (2008).

Футболист завершил спортивную карьеру в 2015 году.

6 января стало известно, что бронзовый призер чемпионатов мира и Европы по футболу в составе сборной Италии Джанлука Виалли умер в возрасте 58 лет. Спортсмен ушел из жизни после борьбы с раком поджелудочной железы.

В конце декабря скончался трехкратный чемпион мира по футболу Пеле в возрасте 82 лет. Спортсмен боролся с онкологическим заболеванием. Футболиста похоронили 3 января на территории некрополя «Экуменика», который занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самое высокое вертикальное кладбище в мире.