Сын Пеле опубликовал кадры с гробом отца

Фото: SVEN SIMON/Global Look Press

Бразильский футболист Пеле

Сын Пеле Эдсон Шолби ду Насименту опубликовал в Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена) кадры с гробом отца во время церемонии прощания. Гроб с телом трехкратного чемпиона мира по футболу установили на стадионе «Вила Белмиро» в городе Сантос, принадлежащего футбольному клубу «Сантос».

Мы вернулись домой, — написал Насименту в комментарии под видео.

Пеле скончался 29 декабря в возрасте 82 лет. Спортсмен боролся с онкологическим заболеванием. Похоронят футболиста 3 января на территории некрополя «Экуменика», который занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самое высокое вертикальное кладбище в мире. На этом же кладбище покоятся родные и друзья форварда.

30 декабря правительство Бразилии объявило общенациональный трехдневный траур в связи со смертью трехкратного чемпиона.