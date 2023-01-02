Сын Пеле Эдсон Шолби ду Насименту опубликовал в Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена) кадры с гробом отца во время церемонии прощания. Гроб с телом трехкратного чемпиона мира по футболу установили на стадионе «Вила Белмиро» в городе Сантос, принадлежащего футбольному клубу «Сантос».

Мы вернулись домой, — написал Насименту в комментарии под видео.

Пеле скончался 29 декабря в возрасте 82 лет. Спортсмен боролся с онкологическим заболеванием. Похоронят футболиста 3 января на территории некрополя «Экуменика», который занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самое высокое вертикальное кладбище в мире. На этом же кладбище покоятся родные и друзья форварда.

30 декабря правительство Бразилии объявило общенациональный трехдневный траур в связи со смертью трехкратного чемпиона.

Прощание с бразильским футболистом Пеле в Сантосе. На фото: сын Пеле Эдсон Насименту (справа), футболист Зе Роберто (слева)

Фото: Sebastiao Moreira/EPA/TASS

Прощание с бразильским футболистом Пеле в Сантосе. На фото: сын Пеле Эдсон Насименту (справа), футболист Зе Роберто (слева)

Прощание с бразильским футболистом Пеле в Сантосе

Фото: Matias Delacroix/AP/TASS

Прощание с бразильским футболистом Пеле в Сантосе

Прощание с бразильским футболистом Пеле в Сантосе

Фото: Matias Delacroix/AP/TASS

Прощание с бразильским футболистом Пеле в Сантосе

Прощание с бразильским футболистом Пеле в Сантосе

Фото: Matias Delacroix/AP/TASS

Прощание с бразильским футболистом Пеле в Сантосе

Прощание с бразильским футболистом Пеле в Сантосе. На фото: футболист Зе Роберто, сын Пеле Эдсон Насименту (слева направо)

Фото: Matias Delacroix/AP/TASS

Прощание с бразильским футболистом Пеле в Сантосе. На фото: футболист Зе Роберто, сын Пеле Эдсон Насименту (слева направо)

Прощание с бразильским футболистом Пеле в Сантосе

Фото: Matias Delacroix/AP/TASS

Прощание с бразильским футболистом Пеле в Сантосе

Прощание с бразильским футболистом Пеле в Сантосе. На фото: президент ФИФА Джанни Инфантино, вдова Пеле Марсия Аоки (справа)

Фото: Andre Penner/AP/TASS

Прощание с бразильским футболистом Пеле в Сантосе. На фото: президент ФИФА Джанни Инфантино, вдова Пеле Марсия Аоки (справа)

Прощание с бразильским футболистом Пеле в Сантосе

Фото: Andre Penner/AP/TASS

Прощание с бразильским футболистом Пеле в Сантосе

Прощание с бразильским футболистом Пеле в Сантосе. На фото: вдова Пеле Марсия Аоки (вторая справа)

Фото: Andre Penner/AP/TASS

Прощание с бразильским футболистом Пеле в Сантосе. На фото: вдова Пеле Марсия Аоки (вторая справа)

Прощание с бразильским футболистом Пеле в Сантосе

Фото: Isaac Fontana/EPA/TASS

Прощание с бразильским футболистом Пеле в Сантосе

Прощание с бразильским футболистом Пеле в Сантосе

Фото: IMAGO/Marcio Ribeiro/Global Look Press

Прощание с бразильским футболистом Пеле в Сантосе

Прощание с бразильским футболистом Пеле в Сантосе

Фото: IMAGO/Marcio Ribeiro/Global Look Press

Прощание с бразильским футболистом Пеле в Сантосе

Прощание с бразильским футболистом Пеле в Сантосе

Фото: IMAGO/Marcio Ribeiro/Global Look Press

Прощание с бразильским футболистом Пеле в Сантосе

Прощание с бразильским футболистом Пеле в Сантосе

Фото: Rahel Patrasso/Global Look Press

Прощание с бразильским футболистом Пеле в Сантосе

Статуя Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро окрасилась в цвета национального флага в память о Пеле

Фото: Antonio Lacerda/ТАСС

Статуя Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро окрасилась в цвета национального флага в память о Пеле

Бразильский футболист Пеле умер в возрасте 82 лет

Фото: SVEN SIMON/Global Look Press

Бразильский футболист Пеле умер в возрасте 82 лет

Гроб с телом покойной звезды бразильского футбола Пеле везут по улицам Сантоса

Фото: IMAGO/Andre Pera/Global Look Press

Гроб с телом покойной звезды бразильского футбола Пеле везут по улицам Сантоса

Гроб с телом покойной звезды бразильского футбола Пеле везут по улицам Сантоса

Фото: Lincon Zarbietti/Global Look Press

Гроб с телом покойной звезды бразильского футбола Пеле везут по улицам Сантоса

Тело Эдсона Арантеша ду Насименту, короля Пеле, прибывает на Мемориальное кладбище Вселенского некрополя

Фото: Marcio Ribeiro/Global Look Press

Тело Эдсона Арантеша ду Насименту, короля Пеле, прибывает на Мемориальное кладбище Вселенского некрополя