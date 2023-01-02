Сын Пеле Эдсон Шолби ду Насименту опубликовал в Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена) кадры с гробом отца во время церемонии прощания. Гроб с телом трехкратного чемпиона мира по футболу установили на стадионе «Вила Белмиро» в городе Сантос, принадлежащегофутбольному клубу «Сантос».
Мы вернулись домой, — написал Насименту в комментарии под видео.
Пеле скончался 29 декабря в возрасте 82 лет. Спортсмен боролся с онкологическим заболеванием. Похоронят футболиста 3 января на территории некрополя «Экуменика», который занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самое высокое вертикальное кладбище в мире. На этом же кладбище покоятся родные и друзья форварда.
30 декабря правительство Бразилии объявило общенациональный трехдневный траур в связи со смертью трехкратного чемпиона.
Фото: Sebastiao Moreira/EPA/TASS
Прощание с бразильским футболистом Пеле в Сантосе. На фото: сын Пеле Эдсон Насименту (справа), футболист Зе Роберто (слева)
Фото: Sebastiao Moreira/EPA/TASS
Прощание с бразильским футболистом Пеле в Сантосе. На фото: сын Пеле Эдсон Насименту (справа), футболист Зе Роберто (слева)
Фото: Matias Delacroix/AP/TASS
Прощание с бразильским футболистом Пеле в Сантосе
Фото: Matias Delacroix/AP/TASS
Прощание с бразильским футболистом Пеле в Сантосе
Фото: Matias Delacroix/AP/TASS
Прощание с бразильским футболистом Пеле в Сантосе
Фото: Matias Delacroix/AP/TASS
Прощание с бразильским футболистом Пеле в Сантосе
Фото: Matias Delacroix/AP/TASS
Прощание с бразильским футболистом Пеле в Сантосе
Фото: Matias Delacroix/AP/TASS
Прощание с бразильским футболистом Пеле в Сантосе
Фото: Matias Delacroix/AP/TASS
Прощание с бразильским футболистом Пеле в Сантосе. На фото: футболист Зе Роберто, сын Пеле Эдсон Насименту (слева направо)
Фото: Matias Delacroix/AP/TASS
Прощание с бразильским футболистом Пеле в Сантосе. На фото: футболист Зе Роберто, сын Пеле Эдсон Насименту (слева направо)
Фото: Matias Delacroix/AP/TASS
Прощание с бразильским футболистом Пеле в Сантосе
Фото: Matias Delacroix/AP/TASS
Прощание с бразильским футболистом Пеле в Сантосе
Фото: Andre Penner/AP/TASS
Прощание с бразильским футболистом Пеле в Сантосе. На фото: президент ФИФА Джанни Инфантино, вдова Пеле Марсия Аоки (справа)
Фото: Andre Penner/AP/TASS
Прощание с бразильским футболистом Пеле в Сантосе. На фото: президент ФИФА Джанни Инфантино, вдова Пеле Марсия Аоки (справа)
Фото: Andre Penner/AP/TASS
Прощание с бразильским футболистом Пеле в Сантосе
Фото: Andre Penner/AP/TASS
Прощание с бразильским футболистом Пеле в Сантосе
Фото: Andre Penner/AP/TASS
Прощание с бразильским футболистом Пеле в Сантосе. На фото: вдова Пеле Марсия Аоки (вторая справа)
Фото: Andre Penner/AP/TASS
Прощание с бразильским футболистом Пеле в Сантосе. На фото: вдова Пеле Марсия Аоки (вторая справа)
Фото: Isaac Fontana/EPA/TASS
Прощание с бразильским футболистом Пеле в Сантосе
Фото: Isaac Fontana/EPA/TASS
Прощание с бразильским футболистом Пеле в Сантосе
Фото: IMAGO/Marcio Ribeiro/Global Look Press
Прощание с бразильским футболистом Пеле в Сантосе
Фото: IMAGO/Marcio Ribeiro/Global Look Press
Прощание с бразильским футболистом Пеле в Сантосе
Фото: IMAGO/Marcio Ribeiro/Global Look Press
Прощание с бразильским футболистом Пеле в Сантосе
Фото: IMAGO/Marcio Ribeiro/Global Look Press
Прощание с бразильским футболистом Пеле в Сантосе
Фото: IMAGO/Marcio Ribeiro/Global Look Press
Прощание с бразильским футболистом Пеле в Сантосе
Фото: IMAGO/Marcio Ribeiro/Global Look Press
Прощание с бразильским футболистом Пеле в Сантосе
Фото: Rahel Patrasso/Global Look Press
Прощание с бразильским футболистом Пеле в Сантосе
Фото: Rahel Patrasso/Global Look Press
Прощание с бразильским футболистом Пеле в Сантосе
Фото: Antonio Lacerda/ТАСС
Статуя Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро окрасилась в цвета национального флага в память о Пеле
Фото: Antonio Lacerda/ТАСС
Статуя Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро окрасилась в цвета национального флага в память о Пеле
Фото: SVEN SIMON/Global Look Press
Бразильский футболист Пеле умер в возрасте 82 лет
Фото: SVEN SIMON/Global Look Press
Бразильский футболист Пеле умер в возрасте 82 лет
Фото: IMAGO/Andre Pera/Global Look Press
Гроб с телом покойной звезды бразильского футбола Пеле везут по улицам Сантоса
Фото: IMAGO/Andre Pera/Global Look Press
Гроб с телом покойной звезды бразильского футбола Пеле везут по улицам Сантоса
Фото: Lincon Zarbietti/Global Look Press
Гроб с телом покойной звезды бразильского футбола Пеле везут по улицам Сантоса
Фото: Lincon Zarbietti/Global Look Press
Гроб с телом покойной звезды бразильского футбола Пеле везут по улицам Сантоса
Фото: Marcio Ribeiro/Global Look Press
Тело Эдсона Арантеша ду Насименту, короля Пеле, прибывает на Мемориальное кладбище Вселенского некрополя
Фото: Marcio Ribeiro/Global Look Press
Тело Эдсона Арантеша ду Насименту, короля Пеле, прибывает на Мемориальное кладбище Вселенского некрополя