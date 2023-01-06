Умер легендарный итальянский футболист Виалли Умер бронзовый призер чемпионата мира по футболу в составе сборной Италии Виалли

Фото: Alberto Lo Bianco/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джанлука Виалли

Бронзовый призер чемпионатов мира и Европы по футболу в составе сборной Италии Джанлука Виалли умер в возрасте 58 лет, передает Skysports. Спортсмен ушел из жизни после борьбы с раком поджелудочной железы.

Джанлука Виалли, бывший нападающий сборной Италии и «Челси», скончался в возрасте 58 лет после продолжительной борьбы с раком поджелудочной железы, — говорится в сообщении.

Впервые у Виалли был диагностирован рак поджелудочной железы в 2017 году, во второй раз — в 2021 году, вскоре после победы Италии на Евро-2020. Экс-нападающий оставил свою работу в Италии в декабре, сославшись на необходимость лечения.

До 1996 года футболист играл за «Кремонезе», «Сампдорию» и «Ювентус», прежде чем присоединиться к «Челси». В 1998 году он стал игроком-тренером «синих» после ухода Рууда Гуллита и в том же году привел клуб к славе в Кубке Лиги, Кубке обладателей кубков УЕФА и Суперкубке УЕФА.

В конце декабря скончался трехкратный чемпион мира по футболу Пеле в возрасте 82 лет. Спортсмен боролся с онкологическим заболеванием. Футболиста похоронили 3 января на территории некрополя «Экуменика», который занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самое высокое вертикальное кладбище в мире. На этом же кладбище покоятся родные и друзья форварда. 30 декабря правительство Бразилии объявило общенациональный трехдневный траур в связи со смертью трехкратного чемпиона.