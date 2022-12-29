Умер футболист Пеле Умер трехкратный чемпион мира по футболу Пеле

Фото: Werek/R3690_Werek/Global Look Press

Умер трехкратный чемпион мира по футболу бразилец Пеле. Об этом сообщила его дочь Келли Насименту на своей странице в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). Ему было 82 года. В последнее время спортсмен боролся с онкологическим заболеванием.

Мы бесконечно любим тебя. Покойся с миром, — говорится в сообщении.

Пеле являлся единственным в мире футболистом, который сумел трижды стать чемпионом мира. Он становился победителем мировых первенств в составе сборной Бразили в 1958, 1962 и 1970 годах.

В сентябре 2021 года футболист перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке. В дальнейшем Пеле был планово госпитализирован для прохождения лечения. Позже ESPN сообщил, что у экс-футболиста были обнаружены опухоли в кишечнике, печени, а также в легком на начальной стадии.

30 ноября стало известно, что Пеле был внепланово госпитализирован в больницу имени Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу. Врачи выявили у бывшего нападающего многочисленные отеки и сердечную недостаточность.

22 декабря врачи клиники в Сан-Пулу заявили, что состояние здоровья бразильского футболиста ухудшилось.

26 декабря британский предприниматель, акционер агентства спортивного менеджмента Фрэнк Халид сообщил, что Пеле попрощался с родными и близкими по причине ухудшения состояния здоровья.