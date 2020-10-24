Объявлены стартовые составы на матч «Ахмат» — «Уфа»

https://static.news.ru/photo/677e2da6-16d9-11eb-b02e-fa163e074e61_660.jpg Фото: ФК

Стали известны стартовые составы «Ахмата» и «Уфы» на матч 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча состоится 25 октября в Грозном.

Так, в составе «Ахмата» числятся Шелия, Семёнов, Ненахов, Нижич, Богосавац, Тимофеев, Ильин, Бериша, Исмаэл Силва, Харин, Мелкадзе.

В то же время за «Уфу» сыграют Беленов, Сухов, Никитин, Плиев, Табидзе, Йокич, Кротов, Алиев, Голубев, Карп, Андрич.

Матч начнётся в 19:00 мск.

Ранее NEWS.ru писал, что «Ротор» одержал победу над «Локомотивом» в матче 12-го тура РПЛ. Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 2:1.

Счёт был открыт на 19-й минуте усилиями игрока волгоградцев Фламариона. Вскоре «Локомотив» отыгрался благодаря Дмитрию Рыбчинскому.