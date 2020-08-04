Нобоа приветствует решение РПЛ отменить переносы матчей из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/e55357f6-d656-11ea-80f2-fa163e074e61_660.jpg Кристиан Нобоа Фото: Футбольный клуб «Сочи»/vk.com

Эквадорский полузащитник ФК «Сочи» Кристиан Нобоа поддержал изменение в регламенте проведения чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ), запрещающее переносы матчей в том случае, если одна из команд не может выставить на игру достаточное количество футболистов из-за заражения коронавирусом.

Премьер-лига поступила правильно, приняв такое решение. В противном случае мы постоянно будем сталкиваться с такими ситуациями, когда кто-то будет просить перенести матч. И этих переносов может накопиться так много, что их попросту некогда будет доигрывать. А теперь в каждом клубе будут знать, что можно получить техническое поражение, и это поможет тренерам, игрокам и персоналу команд более тщательно соблюдать медицинский регламент и санитарные правила, — сказал Нобоа корреспонденту NEWS.ru.

При этом 35-летний игрок сборной Эквадора, уже более десяти лет играющий в России (до «Сочи» он выступал за казанский «Рубин», московское «Динамо», «Ростов» и петербургский «Зенит»), подчеркнул, что контролирующим органам следует упростить процедуру допуска к официальным матчам футболистов, сдавших отрицательный тест на COVID-19.

Я за то, чтобы максимально упростить процедуру допуска футболистов, сдавших отрицательные тесты на COVID-19. Если человек не инфицирован, то почему не дать ему возможность играть? Действовать нужно так же, как если бы это была обычная эпидемия гриппа: соблюдать все медицинские рекомендации, но не закрывать всю команду на карантин, — отметил Нобоа.

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