«Никому не нужен»: агент рассказал, почему Роналду перейдет в «Аль-Наср» Футбольный агент Абрамов заявил, что Роналду растерял волшебство в игре и никому не нужен в Европе

Фото: Piotr Kucza/Keystone Press Agency/Global Look Press

Криштиану Роналду

Португальский нападающий Криштиану Роналду никому не нужен в Европе, ни одна большая команда не может вместе с ним решить свои задачи, заявил NEWS.ru футбольный агент и публицист Владимир Абрамов. По словам эксперта, поэтому спортсмен и близок к переходу в клуб из Саудовской Аравии «Аль-Наср». Сам Криштиану говорит, что еще поиграет, отметил Абрамов, но по нему видно, что возраст берет свое. Агент подчеркнул, что в игре португальца пропало волшебство.

Играть он может, но вопрос в том, в каких командах и за какие деньги. И все сейчас пытаются понять, какой он. Четыре года назад он выглядел всемогущим игроком, хотя Криштиану уже было 33 года. Сейчас это другой футболист. Да, он большой игрок, но волшебство пропало, — заметил Абрамов.

Клуб из Саудовской Аравии предложил Роналду контракт, но чисто футбольной составляющей в этой истории не много, считает агент. Разговор, сказал он, идет скорее про маркетинг.

Саудиты хотят, чтобы великие футболисты приезжали к ним в страну, чтобы государство ассоциировалось с их именами. И на этих игроков будут ходить полные стадионы. Тем более пока Саудовская Аравия может платить. Надо сказать, что в стране эту покупку могут воспринимать как ход для повышения своего престижа. А в этом смысле невозможно оценить, дорого это или нет. А сам Роналду будет ходить с семьей по улицам и улыбаться, — поделился своими соображениями Абрамов.

Эксперт подчеркнул, как Турин после перехода Роналду в «Ювентус» стал едва ли не новым туристическим центром Италии. Покупка этого футболиста окупилась как для клуба, так и для города.

Ранее стало известно, что Роналду может подписать контракт с клубом «Аль-Наср». 37-летнему футболисту предложили подписать соглашение на €200 млн в год.

По имеющимся данным, форвард близок к подписанию контракта сроком на 2,5 года. За это время он сможет заработать полмиллиарда евро, в эту сумму включены зарплата и рекламные доходы.