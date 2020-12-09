Ничего необычного: Лига чемпионов завершилась для России провалом

https://static.news.ru/photo/008a86c0-3a75-11eb-aaef-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/zenit_spb

Нынешний розыгрыш Лиги чемпионов был особенным для России. Впервые в истории сразу три российских клуба прошли в групповой этап главного еврокубкового турнира. Впрочем, на этом все радостные новости и закончились. Российские команды памятую успехи прошлогодней кампании, решили не сбавлять обороты и выступить в этом сезоне не менее достойно. Как итог, лидер нашего чемпионата «Зенит» с одним очком в запасе после шести туров залёг на дно в Брюгге, «Локомотив» с тремя очками вернулся к суровым реалиям постсёминской эпохи и только дебютанту турнира, молодому «Краснодару», удалось с третьей строчки пробиться в Лигу Европы. Эксперты NEWS.ru ответили на главные вопросы по выступлению российских команд в Лиге чемпионов.

— Нынешняя кампания российских команд в Лиге чемпионов — это провал?

Выступление наших команд в Лиге чемпионов получилось неудачным, но это не в первый раз, поэтому удивлять подобному результату уже не приходится. На сегодняшний день мы не конкурентноспособны на европейской арене. Только «Краснодару» удалось добиться локального успеха. Несмотря на то, что они являются новичками Лиги чемпионов, они смогли пройти в евровесну, а вот «Зенит» выступили ниже своего уровня, — сказал советский и российский тренер Валерий Непомнящий.

Его слова поддержал бывший футболист сборной России Сергей Кирьянов. Наибольшее разочарование вызвала у эксперта игра «Зенита».

Конечно в этом году выступление у российских команд в еврокубках получилось провальным. Честно скажу, я большие надежды с выходом в следующий раунд связывал с «Зенитом» и «Локомотивом», нежели с чем дебютантом турнира «Краснодаром». «Быки», пройдя в Лигу Европы, смогли выполнить задачу минимум. Остальные команды разочаровали. В особенности не ожидали мы такого результата от «Зенита», от нашего чемпиона, который по всем статьям опережает другие российские команды. Мало кто мог предположить, что в Лиге чемпионов «Зенит» станет так «пасовать», — сказал Кирьяков.

— В чём главная причина неудачного выступления наших команд на международной арене?

Я понимаю, что все оказались в почти равных условиях из-за пандемии коронавирус, однако в России, в отличие от многих других европейских стран, вообще практически не было перерыва между сезонами и, как следствие, не было нормальной подготовки. Ни наши тренеры, ни наши футболисты ещё не готовы к тому, чтобы выступать по два раза в неделю. Им очень тяжело даётся подобный режим. Ещё один момент, на который бы я хотел обратить внимание — это отсутствие в нашем чемпионате качественных иностранных футболистов. Мы сейчас не имеем возможность покупать игроков уровня Халка и Витселя, поэтому приходится ограничиваться средними приобретениями. Малком, хоть я и верю в профессиональные качества этого футболиста, всё-таки недотягивает до уровня Халка, — поделился своим мнением Непомнящий.

А вот Кирьяков убеждён, что все проблемы идут из детских школ и академий, поэтому прямо сейчас необходимо изменить подход к работе. Сергей Кирьяков рассказывает, на какие аспекты необходимо обратить внимание.

Много нюансов. Мы очень медленно играем, медленно думаем, медленно принимаем решения, медленно передвигаемся, не можем держать темп на протяжении всех 90 минут на поле. Мы очень сильно уступаем в этих аспектах. В современном футболе успех складывается из совокупности целого ряда причин. Мы не можем просто так купить дорогостоящих мировых звёзд футбола, убирать лимит и создать собственные ПСЖ и «Реалы». В наших условиях это нереально сделать. Такие большие затраты не поймёт никто. Поэтому всё-таки наш путь — это работа над академиями, юношескими командами. Нужно больше требовать от своих игроков, больше работать над техникой, скоростью, передвижении, — считает Кирьяков.

— Лига Европы на данном этапе — это потолок для «Краснодара»?

Возможно, команда Мурада Мусаева могла себя проявить себя лучше. Но говоря о «Краснодаре» необходимо понимать следующее: эта команда выступала в Лиге чемпионов не в оптимальном составе. В «Краснодаре» качественные легионеры, но они не были готовы вначале, когда необходимо было набирать очки. Только к последним матчам ведущая группа футболистов смогла восстановиться. Это обстоятельство очень сильно повлияло, — считает Непомнящий.

В данном вопросе Кирьяков с мнением Непомнящего оказался не согласен. Бывший игрок сборной России считает, что «Краснодар» за исключением одного-двух игроков играл в оптимальном составе.

Проблема в том, что это пока предел команды. Впрочем, это не отменяет того обстоятельства, что «Краснодар», в отличите от остальных клубов, хотел добиться результата в Лиге чемпионов. Они выходили на поле с желанием. Конечно, когда вспоминаешь матч с «Севильей», где, играя в большинстве, команда не смогла удержать победу, становится очень досадно. Ведь одолей тогда «Краснодар» испанцев, то, возможно, команда прошла бы в плей-офф Лиги чемпионов. Но для старта и этот результат неплох, — отметил Кирьяков.

— Обязан ли был «Локомотив» проходить в Лигу Европы?

«Локомотив» — команда, которая также потеряла ведущих игроков. Главная потеря, конечно, связана с Алексеем Миранчуком, но были и другие. Дмитрий Баринов выбыл из-за серьёзной травмы, Гжегож Крыховяк с Ведраном Чорлукой тоже не смогли сыграть все матчи. Могли бы проявить себя лучше? Мне кажется, «Локомотив» на данном этапе сыграл на своём уровне. Как неплохой матч можно отметить домашнюю игру против «Баварии». Всё остальное — где-то не повезло, где-то не хватило мастерства. Будем смотреть теперь, как эта команда проявит себя на внутреннем турнире, как проявит себя Марко Николич. Извините за этот шаблон, но пока серб пользовался только «багажом» Сёмина. Он не изменил ничего в этой команде. Когда «Локомотив» под его руководством проведёт полноценные сборы, когда он сам сможет заняться комплектованием состава, тогда и посмотрим, что эта за команда, а главное — на что она способна, — сказал Непомнящий.

Кирьяков не согласен, что «Локомотив» сыграл на своём уровне. По мнению специалиста, команда могла пробиться в евровесну, но сказалась психология.

«Локомотив» должен был показывать лучший результат. В ответном матче с «Зальцбургом» обязаны были цепляться за очки. Первая домашняя встреча показала, что «железнодорожники» могут тягаться с австрийцами. Но ответный матч совсем не удался. Есть у наших команд некоторые проблемы с психологией. Когда дело касается решающих игр, наступает ступор, вообще ничего не могут показать, — заявил Кирьяков.

— Почему «Зенит» был так плох в Европе?

Некоторые говорят, что команда «наелась», мол, тяжёлый календарь повлиял. Но об этом все заранее знали и все должны были быть готовы к этому. В первом матче нужно было выходить и дельта результат, чтобы был задел на оставшиеся матчи. Но уже в стартовой игре «Зенит» выглядел невыразительно. Если ты выходишь и на своём поле не можешь ничего противопоставить «Брюгге» (команда, кстати, на тот момент испытывала большие проблемы с составом из-за коронавирус), то дальше уже говорить не о чем. Удивило в большей степени то, что в ряде матчей футболисты как будто действовали не в полную силу. Только в одном матче против «Лацио» было заметно, что команда играет с жаждой, с желанием. Если бы они действовали так в каждой встрече, то не выбыли бы с позором из турнира. Матчи Лиги чемпионов требуют стопроцентного настроя. Спустя рукава в этом турнире не играют, — заявил Кирьяков.