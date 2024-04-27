Непомнящий оценил развитие российского футбола в условиях изоляции Непомнящий: ожидаю роста конкуренции среди молодых игроков за место в сборной

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Конкуренция за место в сборной России должна вырасти в результате принятия РФС новой стратегии развития футбола, заявил NEWS.ru известный футбольный тренер и функционер Валерий Непомнящий. Он оценил работу РФС в условиях международной изоляции и поделился своим видением формирования сборной России.

Как бы мы критично ни следили за работой РФС, они вполне успешно работают в условиях изоляции. Эта работа касается не только национальных сборных, но и развития чемпионатов России U-17 и U-19, которые способствуют переходу из детско-юношеского в молодежный и взрослый футбол, — рассказал Непомнящий.

Также специалист положительно оценил принятие концепции о возвращении на международную арену и развитию футбола в условиях изоляции, при которой сборная должна проводить не менее 10 товарищеских матчей в год. По его мнению, и в другие времена команда не проводила больше игр, но при этом важно подойти к выбору соперника и постараться найти достойных оппонентов на африканском и южноамериканском континентах.

В национальной сборной мечтает сыграть каждый парень. Но несправедливо давать игроку место в составе только потому, что он молодой и перспективный. Место в национальной сборной нужно завоевывать. Сборная живет одним днем, и чтобы в ней играть, нужно быть лучшим в стране здесь и сейчас, — подчеркнул Непомнящий.

В рамках концепции развития сборной России по футболу национальная команда должна проводить не только 10 товарищеских матчей ежегодно, но и участвовать в коммерческих турнирах с приглашением команд-участниц чемпионатов мира и континентов. Потенциальными соперниками названы команды из Южной Америки, Азии и Африки.