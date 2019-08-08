https://static.news.ru/photo/8e23642a-b9e8-11e9-8cba-fa163e074e61_660.jpg Лука Йович Фото: firo/Sebastian El-Saqqa/Global Look Press

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил номинантов на звание лучшего футболиста Лиги Европы по итогам сезона-2018/19.

Среди спортсменов были названы Лука Йович (экс-«Айнтрахт», ныне «Реал»), Эден Азар (экс-«Челси», ныне «Реал») и Оливье Жиру («Челси»).

Победителем прошедшего сезона Лиги Европы стал английский «Челси», который обыграл «Арсенал» со счётом 4:1. Атакующий полузащитник Эден Азар отличился дублем и одной результативной передачей. Нападающий Оливье Жиру стал лучшим бомбардиром в еврокубке, забив 11 голов. От него отстал форвард Йович всего на один мяч.

Победитель звания будет определён на жеребьёвке группового этапа ЛЕ-2019/20 30 августа.

Футбольный клуб «Краснодар» не смог удержать ничью с «Порту» и уступил с минимальным счётом 0:1 в первой игре третьего квалификационного этапа Лиги чемпионов, ранее писал News.ru.