Названо место проведения матча за Суперкубок между «Спартаком» и «Зенитом» Матч за Суперкубок между «Спартаком» и «Зенитом» должен пройти в Санкт-Петербурге

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Встреча за Суперкубок России между между «Спартаком» и «Зенитом» с большой долей вероятности пройдёт в Санкт-Петербурге, сообщает «Спорт-Экспресс». По информации источника, игра должна состояться 9 июля.

Выбор места проведения поединка обусловлен коммерческой выгодой, так как ни один из альтернативных вариантов не позволит заработать сравнимое количество денег. «Лужники» не могут поспорить за право принять игру из-за большого количества мероприятий, запланированных на соседние даты. Кроме того, «Газпром Арена» имеет выкатное поле, что позволит сохранить газон в хорошем состоянии к началу сезона.

Ранее «Спартак» отправил письмо в РФС и РПЛ с несколькими пожеланиями относительно Суперкубка. Красно-белые захотели привлечения иностранных судей, переноса игры на неделю вперёд, а также её проведения в «Лужниках» или на нейтральном стадионе.

«Зенит» становился обладателем Суперкубка шесть раз. В активе «Спартака» одна победа.