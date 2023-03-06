Названа причина низкой посещаемости матчей РПЛ после паузы Тренер Непомнящий: посещаемость матчей РПЛ страдает из-за Fan ID и погоды

Низкая посещаемость на матчах Российской Премьер-Лиги после возобновления турнира связана как с введением «паспорта болельщика» (Fan ID), так и с погодными условиями в РФ на начало марта, заявил в разговоре с NEWS.ru футбольный тренер, экс-наставник сборных Камеруна и Узбекистана Валерий Непомнящий. Он подчеркнул, что даже в Краснодаре, где удостоверение оформили 50 тысяч человек, на трибунах в игре против «Торпедо» было мало зрителей.

Влияют оба фактора, да. Но в большей степени, мне кажется, FAN ID. Даже в Краснодаре, где больше 50 тысяч оформили FAN ID, а на трибунах людей было мало. Лично моя позиция — конечно, нужно, чтобы все имели FAN ID. Какая бы ни была ситуация, забота о безопасности на первом месте. Смущает другое. Почему на футболе жестко так, а на других видах спорта это необязательно. Например, на хоккее или баскетболе, — подчеркнул Непомнящий.

Тренер добавил, что, по его мнению, на время «паспорта болельщиков» можно и отменить. Он напомнил, что закон уже принят. При этом наставник считает, что вступление нормы в силу стоит «отодвинуть».

27 февраля Минцифры сообщило, что карту болельщика оформили уже более 450 тысяч человек. С 3 марта она требуется, чтобы попасть на любой матч Российский премьер-лиги, приобрести билет без Fan ID будет нельзя.

На фоне введения указанной системы на российских стадионах после возобновления игр РПЛ фиксируется резкое падение посещаемости, ведь активная часть болельщиков почти всех отечественных команд объявила матчам бойкот. Так, судя по данным из открытых источников, на домашнем стадионе «Спартака» показатель (последний матч осенью против первого матча весной) упал на 68%. В случае с «Динамо» речь идет о 80%.

Ранее экс-тренер «Зенита» Алексей Стрепетов сказал, что из-за необходимости обязательного оформления Fan ID российские футбольные матчи лишились праздничной атмосферы. По его словам, футбольным клубам нужно вести переговоры с фанатским движением и Российским футбольным союзом (РФС), чтобы вернуть болельщиков на стадионы. Эксперт подчеркнул, что именно фанаты создают ауру футбола и их поддержка очень нужна игрокам.