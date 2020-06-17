«Наполи» по пенальти одолел «Ювентус» и завоевал Кубок Италии

https://static.news.ru/photo/7c6745fa-b0df-11ea-8397-fa163e074e61_660.jpg Фото: Giuseppe Maffia/imago-images.de/Global Look Press

В финальном поединке Кубка Италии, проходившем на Олимпийском стадионе в Риме, неаполитанский клуб «Наполи» в серии послематчевых пенальти взял верх над туринским «Ювентусом» — 4:2.

Основное время матча завершилось нулевой ничьей, и согласно новому регламенту, временно действующему после длительной паузы во всех футбольных турнирах из-за пандемии коронавируса, команды не проводили дополнительные полчаса, а сразу пробили серию послематчевых пенальти.

У «Наполи» 11-метровые реализовали Лоренцо Инсинье, Маттео Политано, Никола Максимович и Аркадиуш Милик, у туринцев точными ударами отметились Леонардо Бонуччи и Аарон Рэмзи.

Удар Пауло Дибалы отразил голкипер неаполитанцев Алекс Мерет, а защитник «Юве» Данило пробил выше ворот

Наставник неаполитанцев Дженнаро Гаттузо завоевал первый трофей в своей тренерской карьере.

В полуфинале Кубка Италии «Наполи» по сумме двух матчей сумел обыграть миланский «Интер», ранее писал NEWS.ru.