«Наполи» по пенальти одолел «Ювентус» и завоевал Кубок Италии

В финальном поединке Кубка Италии, проходившем на Олимпийском стадионе в Риме, неаполитанский клуб «Наполи» в серии послематчевых пенальти взял верх над туринским «Ювентусом» — 4:2.
Основное время матча завершилось нулевой ничьей, и согласно новому регламенту, временно действующему после длительной паузы во всех футбольных турнирах из-за пандемии коронавируса, команды не проводили дополнительные полчаса, а сразу пробили серию послематчевых пенальти.
У «Наполи» 11-метровые реализовали Лоренцо Инсинье, Маттео Политано, Никола Максимович и Аркадиуш Милик, у туринцев точными ударами отметились Леонардо Бонуччи и Аарон Рэмзи.
Удар Пауло Дибалы отразил голкипер неаполитанцев Алекс Мерет, а защитник «Юве» Данило пробил выше ворот
Наставник неаполитанцев Дженнаро Гаттузо завоевал первый трофей в своей тренерской карьере.
В полуфинале Кубка Италии «Наполи» по сумме двух матчей сумел обыграть миланский «Интер», ранее писал NEWS.ru.
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