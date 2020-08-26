«Нам повезло»: тренер «Ахмата» прокомментировал победу над «Локомотивом»

https://static.news.ru/photo/4a1b9b74-e7ca-11ea-af2f-fa163e074e61_660.jpg Андрей Талалаев Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Главный тренер футбольного клуба «Ахмат» Андрей Талалаев прокомментировал победу над московским «Локомотивом» в матче пятого тура Российской премьер-лиги со счётом 3:2.

Я слышал, мы давно не выигрывали у «Локомотива», поздравляю болельщиков. В первом тайме команда сыграла хорошо, допустили много ошибок — работа будет направлена на то, чтобы избавиться от ненужных красных карточек, — сказал Талалаев на послематчевой пресс-конференции.

Наставник также добавил, что победа над железнодорожниками — это просто везение.

Соперник имел на один день меньше на подготовку после тяжелейшей игры со «Спартаком», плюс потерял двух ключевых футболистов — Баринова и Миранчука. Нам повезло, что так произошло. Не нужно переоценивать победу. С точки зрения важности, это победа духа. С точки зрения трёх очков — есть большая доля везения, что календарь был составлен так, — заключил он.

Как писал NEWS.ru, грозненский «Ахмат» в гостях одержал победу над московским «Локомотивом» со счётом 2:3 в матче чемпионата России по футболу. Это первая победа грозненцев над железнодорожниками с 2016 года.