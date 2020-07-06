На вечеринке Неймара танцевали под русскую песню «Кайфуем»

https://static.news.ru/photo/3a5ab3cc-c02f-11ea-85d2-fa163e074e61_660.jpg Неймар Фото: HANDOUT via imago-images.de/Global Look Press

Нападающий футбольного клуба «ПСЖ» бразилец Неймар опубликовал в своем Instagram-сториз видео с вечеринки, где его друзья танцуют под российскую композицию.

На видео товарищи 28-летнего Неймара танцуют на столах под песню российского исполнителя Арсена Перосова «Кайфуем!».

Неймар в сезоне-2019/20 провёл 22 матча за французский клуб, забил 17 голов и сделал 2 результативные передачи. Его контракт с парижанами действует до 30 июня 2022 года.

Ранее сообщалось, что бразильский нападающий Неймар должен вернуть футбольному клубу «Барселона» €6,7 миллиона по делу о бонусе при продлении контракта с испанской командой. Бразилец выступал в «Барселоне» с 2013 по 2017 год. Изначально футболист подал иск к «Барселоне» с требованием выплатить ему € 43,6 млн в качестве бонуса за продление контракта в 2016 году, но требование игрока было отклонено, писал NEWS.ru.