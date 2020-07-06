На вечеринке Неймара танцевали под русскую песню «Кайфуем»

— ÐÐ»ÐµÐºÑÐµÐ¹ ÐÐ°Ð·ÑÑÐºÐ¸Ð½ (@lazutkin_88) July 6, 2020
Неймар в сезоне-2019/20 провёл 22 матча за французский клуб, забил 17 голов и сделал 2 результативные передачи. Его контракт с парижанами действует до 30 июня 2022 года.
Ранее сообщалось, что бразильский нападающий Неймар должен вернуть футбольному клубу «Барселона» €6,7 миллиона по делу о бонусе при продлении контракта с испанской командой. Бразилец выступал в «Барселоне» с 2013 по 2017 год. Изначально футболист подал иск к «Барселоне» с требованием выплатить ему € 43,6 млн в качестве бонуса за продление контракта в 2016 году, но требование игрока было отклонено, писал NEWS.ru.