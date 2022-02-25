Мостовой отреагировал на решение УЕФА перенести финал ЛЧ из Питера в Париж

Бывший футболист сборной России и «Спартака» Александр Мостовой в разговоре с NEWS.ru отреагировал на решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перенести финал Лиги чемпионов сезона-2021/22 из Санкт-Петербурга в Париж. Он считает, что перенос был неизбежен. Также он отмечает, что если события продолжат развиваться в таком же ключе, то последуют дополнительные санкции в отношении российских клубов и сборной.

Выражение спорт вне политики утратило давным-давно свой смысл. Я уже лет 10 не вижу того, чтобы спорт оставался вне политики. Мы заставили времена, когда спорт был действительно вне политики. Но то, что происходит сейчас, это просто невозможно. Ещё несколько дней назад, когда появились первые слухи о том, что возможны какие-то санкции в отношении наших клубов/сборной, я сразу сказал, что если развернуться какие-то события, то отмен и переносов не миновать. К сожалению для всех, события развернулись. Перенос был неизбежен. И это не конец, — сказал Мостовой в разговоре с NEWS.ru.

В то же экс-футболист отметил, финал в целом можно было бы провести в Санкт-Петербурге, так как там «ничего не происходит».

Можно было провести финал в Санкт-Петербурге, но нас всегда учат, что нужно подчиняться законам. Хочется, чтобы всё это поскорее закончилось, но учитывая то, как развиваются события, непонятно, чего ещё ждать, — добавил он.

Ранее сообщалось, что российский футбольный клуб «Спартак» не будет исключён из Лиги Европы, об этом сообщает сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Матчи российских и украинских команд в еврокубках будут перенесены на нейтральные территории. Следовательно, «Спартак» сможет продолжить выступление в 1/8 финала Лиги Европы.