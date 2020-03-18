https://static.news.ru/photo/05d86de2-68e1-11ea-b8fe-fa163e074e61_660.jpg Лионель Месси Фото: Juan Carlos Rojas/Global Look Press

Нападающий футбольного клуба «Барселона» Лионель Месси может покинуть команду в конце текущего сезона, если «гранатовые» не вернут форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара.

Капитан каталонского коллектива не доволен текущим положением дел в команде, особенно результатами и отставкой тренера Эрнесто Вальверде. «Гранатовые» хотят продлить 32-летнего форварда, контракт которого истекает в 2021 году, однако вы соглашении есть пункт, по которому игрок может досрочно покинуть расположение клуба. Для того, чтобы лидер остался, руководству необходимо решить вопрос с возвращением Неймара, сообщает El Confidencial.

28-летний Неймар перешёл во французский «ПСЖ» в 2017 году за рекордные €222 миллиона. Летом 2019 года каталонцы пытались вернуть бразильского футболиста, однако клубы не смогли договориться об условиях трансфера.

Месси является воспитанником «Барселоны» и находится в структуре команды с 2001 года.

На аргентинского футболиста уже есть претенденты, в том числе и английский «Манчестер Сити», который хочет подписать соглашение с нападающим, писал NEWS.ru.