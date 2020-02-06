https://static.news.ru/photo/ce909d94-48bc-11ea-b7d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» хочет подписать контракт с аргентинским нападающим Лионелем Месси.

Примечательно, что англичане хотят получить футболиста «Барселоны» бесплатно, сообщает The Sun.

Контракт Месси с испанским клубом рассчитан до 2021 года, однако в нём есть пункт, по которому игрок может покинуть команду ближайшим летом бесплатно.

Как писал NEWS.ru, УЕФА включил португальского нападающего итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду в сборную лучших игроков 2019 года. В голосовании португалец уступил Лионелю Месси, Роберту Левандовски и Садио Мане, поэтому, утверждает Daily Mail, футбольная ассоциация использовала непопулярную схему с четырьмя нападающими и двумя полузащитниками в своей символической сборной.