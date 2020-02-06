Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» хочет подписать контракт с аргентинским нападающим Лионелем Месси.
Примечательно, что англичане хотят получить футболиста «Барселоны» бесплатно, сообщает The Sun.
Контракт Месси с испанским клубом рассчитан до 2021 года, однако в нём есть пункт, по которому игрок может покинуть команду ближайшим летом бесплатно.
Как писал NEWS.ru, УЕФА включил португальского нападающего итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду в сборную лучших игроков 2019 года. В голосовании португалец уступил Лионелю Месси, Роберту Левандовски и Садио Мане, поэтому, утверждает Daily Mail, футбольная ассоциация использовала непопулярную схему с четырьмя нападающими и двумя полузащитниками в своей символической сборной.
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