https://static.news.ru/photo/adf7df18-c2b3-11ea-a0b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Матчи 29-го тура российской Премьер-лиги (РПЛ) «Рубин» — «Ростов» и «Локомотив» — ЦСКА перенесены с 15-го на 16 июля, сообщает официальный сайт лиги.

Организация отмечает, что решение принято для обеспечения работы системы видеопомощи арбитрам (VAR) на всех матчах тура.

Из-за плотного расписания матчей и наложения по времени система VAR физически не могла быть развернута на всех играх тура. Для функционирования системы на всех матчах финального отрезка сезона РПЛ согласовала переносы матчей с клубами, после чего вышла с обращением в Российский футбольный союз, — говорится в сообщении.

Уточняется, что бюро Исполкома РФС рассмотрело предложение РПЛ и внесло изменение в календарь. Таким образом, оба матча перенесены на день позже, а заявленное время сохраняется.

Ранее NEWS.ru писал, что стали известны результаты жеребьёвки 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы. Лига чемпионов будет доиграна с 12 по 23 августа. Четвертьфиналы, полуфиналы и финал пройдут в Лиссабоне в формате «Финала восьми». Во всех раундах плей-офф команды сыграют по одному матчу. Игры пройдут на стадионах «Эштадиу ду Бенфика» (здесь также состоится финал) и «Жозе Алваладе». Лига Европы будет доиграна с 10 по 21 августа. Четвертьфиналы, полуфиналы и финал пройдут в Германии в формате «Финала восьми». Во всех раундах плей-офф команды сыграют по одному матчу. Финал пройдёт в Кёльне.