Матчи 29-го тура российской Премьер-лиги (РПЛ) «Рубин» — «Ростов» и «Локомотив» — ЦСКА перенесены с 15-го на 16 июля, сообщает официальный сайт лиги.
Организация отмечает, что решение принято для обеспечения работы системы видеопомощи арбитрам (VAR) на всех матчах тура.
Из-за плотного расписания матчей и наложения по времени система VAR физически не могла быть развернута на всех играх тура. Для функционирования системы на всех матчах финального отрезка сезона РПЛ согласовала переносы матчей с клубами, после чего вышла с обращением в Российский футбольный союз, — говорится в сообщении.
Уточняется, что бюро Исполкома РФС рассмотрело предложение РПЛ и внесло изменение в календарь. Таким образом, оба матча перенесены на день позже, а заявленное время сохраняется.
Ранее NEWS.ru писал, что стали известны результаты жеребьёвки 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы. Лига чемпионов будет доиграна с 12 по 23 августа. Четвертьфиналы, полуфиналы и финал пройдут в Лиссабоне в формате «Финала восьми». Во всех раундах плей-офф команды сыграют по одному матчу. Игры пройдут на стадионах «Эштадиу ду Бенфика» (здесь также состоится финал) и «Жозе Алваладе». Лига Европы будет доиграна с 10 по 21 августа. Четвертьфиналы, полуфиналы и финал пройдут в Германии в формате «Финала восьми». Во всех раундах плей-офф команды сыграют по одному матчу. Финал пройдёт в Кёльне.
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