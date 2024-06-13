Матч Евро-2024 между Сербией и Англией оказался под угрозой срыва BBC: в Германии опасаются срыва матча Евро-2024 Сербия-Англия из-за фанатов

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Власти ФРГ опасаются срыва матча чемпионата Европы по футболу между сборными Сербии и Великобритании, сообщила телерадиокомпания BBC. Правоохранители считают, что 1000 английских фанатов и 500 сербских болельщиков устроят беспорядки перед началом игры 16 июня.

Организаторы соревнований уже принимают меры для предотвращения столкновений. В частности на матче будет ограничена продажа алкоголя. Фанатов команд также будут держать в разных местах.

В группе с Сербией и Великобританией также сыграют Дания и Словения. Чемпионом Европы в настоящее время является сборная Италии.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в беседе с NEWS.ru назвал футбольную сборную Грузии теневым фаворитом Евро-2024. По его словам, сам он будет болеть именно за эту команду. Он выразил надежду, что сборной Грузии, как в свое время Греции, удастся дойти до финала и победить всех. По словам спортивного комментатора, очевидными фаворитами являются Франция и Англия. При этом, как уточнил Губерниев, сам он также верит в Италию, хоть ее и считают не самым сильным игроком.

Главный тренер российской команды Валерий Карпин до этого заявил, что сборная России по футболу могла бы пробиться на Евро-2024, если бы все было так же хорошо, как в матче с Белоруссией. При этом он напомнил, что в футболе нет сослагательного наклонения.