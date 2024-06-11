Губерниев назвал теневого фаворита Евро-2024 Губерниев назвал сборную Грузию своим фаворитом на Евро-2024

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в беседе с NEWS.ru назвал футбольную сборную Грузии теневым фаворитом Евро-2024. По его словам, сам он будет болеть именно за эту команду. Он выразил надежду, что сборной Грузии, как в свое время Греции, удастся дойти до финала и победить всех.

Я думаю, фаворит — сборная Грузии, за которую я буду болеть. В жизни и спорте всегда есть место подвигу. Пусть сборная команда Грузии, как в свое время греки, дойдет до финала и всех победит. Это мой главный фаворит, — пояснил Губерниев.

По словам спортивного комментатора, очевидными фаворитами являются Франция и Англия. При этом, как уточнил Губерниев, сам он также верит в Италию, хоть ее и считают не самым сильным конкурентом.

Очевидные фавориты известны — Франция, Англия, но я, как ни странно, верю в Италию, хотя сейчас принято считать, что она не столь сильна, но тем не менее. Поэтому финал будет Италия — Грузия, — заключил комментатор.

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой ранее заявил, что перед отборочным матчем со сборной Франции на Евро-2000 атмосфера в российской команде была рабочей. Мостовой добавил, что тренер сборной Олег Романцев никак по-особенному не настраивал футболистов перед игрой.