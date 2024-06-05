«Мы никого не боялись». Мостовой о легендарном матче России и Франции Мостовой рассказал, что сборная России не боялась играть с чемпионами мира

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Перед отборочным матчем со сборной Франции на Евро-2000 атмосфера в российской команде была рабочей, рассказал NEWS.ru экс-футболист сборной России Александр Мостовой. Игра прошла 5 июня 1999 года, и подопечные Олега Романцева победили со счетом 3:2.

Атмосфера была рабочая и мотивационная, потому что мы понимали, что можем дать бой. Боязни никакой не было. В то время мы никого не боялись. Нашей команде нечего было бояться — в нашей команде 70% футболистов играли в Европе и были на ключевых ролях в своих странах, — поделился впечатлениями Александр.

Мостовой добавил, что тренер сборной Олег Романцев никак по-особенному не настраивал футболистов перед игрой. По его словам, все участники команды понимали, что могут выиграть.

Олег Иванович никогда в принципе никого по-особенному не настраивал — тихо, спокойно. Все понимали, что если сыграем хорошо, то выиграем. Если не сыграем, то не выиграем. Ничего такого. В футболе, как говорится, давно все придумано, изобретать ничего не надо, — считает спортсмен.

Сборная Франции на тот момент являлась действующим чемпионом мира. Александр Мостовой был ключевым игроком сборной, но на 26-й минуте игры был заменен из-за травмы. По его словам, ни Романцев, ни другой тренер Константин Бесков никогда его не ругали и всегда поддерживали, потому что знали, что в Мостовом есть что-то особенное.