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Гол Эдера принёс победу московскому «Локомотиву» в гостевом матче 10-го тура чемпионата России по футболу с «Оренбургом». Встреча закончилась со счётом 3:2.

Среди футболистов московского клуба голами отметились трое: на 11-й минуте — Дмитрий Баринов, который впервые в своей карьере забил во втором матче подряд, а на 48-й минуте Фёдор Смолов реализовал пенальти. На 88-й минуте мяч в ворота отправил португалец Эдер.

«Оренбургу» так и не удалось сравнять счёт — Филип Рогич забил гол на 69-й минуте (матч против «Локомотива» стал для него дебютом в Российской премьер-лиге), а Артём Кулишев — на 90-й минуте.

Сейчас «Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ с 20-ю очками. «Оренбург» с восемью очками — на 13-м месте.

Ранее News.ru писал о том, что петербургский «Зенит» в домашнем матче десятого тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) разгромил казанский «Рубин» — 5:0 (0:0).