Вратарь футбольного клуба «Динамо» (Москва) Игорь Лещук после безголевой ничьей с «Уфой» (0:0) в домашнем матче в рамках девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) рассказал журналистам, что не знает, что находится в головах у форвардов «бело-голубых», а также заявил, что ему не в чем упрекнуть партнёров по команде.

— Поздравлять ли вас с очередным «сухарём» или не стоит? Настроение, кажется, после ничьей не самое радостное.

— Можете поздравить, почему? Понятно, что для нас позитив придёт тогда, когда мы будем побеждать, набирать за матч по три очка. Но для обороны каждая игра на «ноль» — это то, что добавляет уверенности в своих силах. Хотелось, чтобы была надежда на наших форвардов: мы сыграем «насухо», а они забьют.

— Если сравнивать составы «Динамо» и «Уфы» — уровень их просто не сопоставим, «бело-голубые» более квалифицированными кадрами обладают. Чего не хватило, чтобы забить?

— Думаю, что это будет весьма банально — реализация подвела. Тут надо у ребят из линии атаки больше спрашивать о том, чего им не хватило. Мне с линии ворот казалось, что игра у нас очень хорошая, много комбинировали, создавали моменты.

Игрок ФК "Динамо" Владимир Рыков (справа) и игрок ФК "Уфа" Ловро Бизяк в матче 9-го тура чемпионата России по футболу Владимир Федоренко/РИА Новости

— Может, команде надо было в каких-то эпизодах сыграть попроще? Показалось, что «бело-голубые» частенько стараются всё усложнить и дело не доходит даже до удара.

— Да, есть такое. Не раз говорили об этом на тренировках и на разборах матчей. Иногда надо сыграть проще, чтобы добиться результата. Но это надо всё у ребят спрашивать. Кто знает, что там у них в голове? В обороне все думают несколько о другом — как бы не пропустить.

— Пауза на матчи сборных пошла на пользу «Динамо»?

— В каком-то плане да — мы сумели потренироваться с новыми ребятами. Но вот по себе скажу, что мне было немного тяжело. Я сыграл четыре матча, вошёл в ритм, и тут перерыв. Когда ты начинаешь выходить на поле часто, то хочется, чтобы этот момент никогда не останавливался, но мы сумели настроиться, вышли после паузы и не пропустили.

— Чувствовалось ли отсутствие Шуньича и Каборе?

— У нас очень конкурентоспособная команда, каждый может заменить кого-то из стартового состава. Поэтому тут больше вопрос для тренера, всё зависит же от того, какой рисунок он выбирает на игру, кого больше хочет видеть на поле с первых минут. У каждого футболиста есть какие-то свои хорошие качества, поэтому выбор надо делать исходя из соперника. Мы справились со своими обязанностями, если не считать того момента, что забить так и не удалось.

— Вратарь Шунин восстановился и уже попал в заявку команды. Для вас этот факт не был дополнительным давлением, ведь многие Антона ассоциируют именно с первым номером команды?

— Да нет, всё нормально было. Такие ведь ситуации бывали и ранее: когда я выходил в матче на Кубок России с первых минут, а он оставался на скамейке запасных. Конечно, эта ситуация несколько отличается от того примера, который я привёл, но моя задача заключается в том, чтобы выходить и отдаваться на поле полностью. Надо концентрироваться только на мяче, а не думать о том, что кто-то там сидит на скамейке.

— С трибуны показалось, что газон находится не в самых лучших кондициях. Как это виделось футболистам? В центре же какие-то проплешины появились.

— Действительно, проплешины есть, но поле неплохое. Но мне кажется, что для этого времени года оно должно быть лучше. Посмотрим на то, что будет дальше и какие мероприятия будет принимать наша арена. Может, оно станет ещё хуже, не знаю. Но я считаю, что пока оно весьма неплохого качества.

— В конце матча болельщики очень активно выражали своё недовольство тем, что происходило на поле. Досталось как главному тренеру Дмитрию Хохлову, так и всей команде. Как вы к этому всему относитесь?

— У каждого человека может быть своё мнение. Мне кажется, что мы показывали футбол неплохого уровня, только не смогли поразить ворота соперника. Слышал, что скандировали «Не позорьте имя „Динамо“», но лично я не могу сказать, что кто-то позорил или пытался это сделать. Все ребята отдавались на поле на все сто процентов, бьются в каждом эпизоде. Им сложно что-то предъявить. Может, какого-то мастерства не хватало в отдельных эпизодах. Но старание и самоотдача были на высоком уровне.

— В понедельник был день рождения Юрия Никифорова, помощника Хохлова. Что будете теперь ему дарить, раз с победой не вышло?

— Я думаю, что мы ему подарили «сухарь», так как он в команде больше работает с обороной. Мне кажется, что то, что мы не пропустили — это приятно тренеру, небольшой подарок. Жаль, что забить так и не смогли.

— Хохлов как-то акцентировал на этом моменте в раздевалке после матча?

— Конечно, сказал в раздевалке, что мы создали много хороших моментов, надо было забивать. Будем работать над этим, чтобы исправиться уже в следующем туре.